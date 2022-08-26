Manisa ve ilçelerinde faaliyet gösteren sürücü kurslarında eğitimini tamamlayan aday sürücülere 'Aday sürücülere son ders jandarmadan" projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planında belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla Manisa ve ilçelerinde faaliyet gösteren sürücü kurslarında eğitimini tamamlayan aday sürücülere "Aday sürücülere son ders jandarmadan" projesi çerçevesinde sürücü adaylarının tabi olduğu kurallar hakkında bilgilendirme, genel trafik kuralları eğitimi yapılarak, trafiğe çıkmadan önce, trafikte sürücü tarafından yapılması gereken kontroller, seyir halindeyken dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik denetimlerinde istenilen belgeler hakkında, Manisa İl Jandarma Komutanlığınca bugün Yunusemre ilçesinde bir sürücü kursunda sürücü belgesi almaya hak kazanan, 20 sürücü adayına trafik eğitimi verildi. Trafik Eğitim Parkurunda uygulamalı eğitiminin de verildiği programda daha önceki dönemde 'Aday Sürücü Belgesi' almaya hak kazanan bir sürücüye İl Jandarma Komutanlığınca kask hediye edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tim komutanlıklarınca icra edilen seminerler sonucunda 10 Şubat 2022 tarihinden bu zamana kadar geçen sürede 28 sürücü kursunda 634 sürücü adayına eğitim verildiği öğrenilirken, eğitimlerin önümüzdeki günlerde de verilmeye devam edeceği açıklandı.