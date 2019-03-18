Adliyede menü: üzüm hoşafı ve ekmek

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Salihli Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar ile adliye personeline öğle yemeğinde Çanakkale Menüsü ikram edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla Salihli Adliyesi'nde program düzenlendi. Programda konuşan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, “Tarih sayfalarında defalarca yenilmelerine rağmen bu milleti asla anlamadılar ve anlayamayacaklar.” dedi.

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Başsavcı Uğurlu, “Çanakkale Zaferi bu milletin bir ümmetin yeniden dirilişi ayağa kalkışı. Hepimizin iliklerine kadar hissetmesi gereken bir şey. Kocaman büyük bir çınar olan Osmanlı Devleti 1683'teki Karlofça Antlaşmasından, Çanakkale Zaferi'ne kadar hep geriledi. Hep ihanetlerle emperyalistlerin kurmuş olduğu düzenlerle yaklaşık 200 sene geriye düştü. Emperyalistler son darbeyi indirmek için toplandılar, inanılmaz bir müttefik, karşı karşıya getirilip kıyaslanması bile mümkün olmayan bir güçle boğazlara dayandılar. Akdeniz Seferi Orduları Başkomutanı İngiliz General Ian Hamilton, akşam 5 çayını Dolmabahçe'de içecekti. Hesap oydu. Ama namlunun ucunda Cennet'i göre Mehmetçiği hesap etmediler. Tarih sayfalarında defalarca yenilmelerine rağmen asla bu milleti anlamadılar ve anlayamayacaklar. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Osmanlı'nın ümmetin tek umudu olan Türk Milleti'nin ayaklarının üstüne kalktığı bir zaferdir. Bu zafer Kurtuluş Savaşı ile taçlanmış, Misak'ı Milli ve tüm dünya mazlumlarının İslam ümmetinin umudu Kurtuluş Savaşı ile tamamlanmıştır. Bu memleket öyle mübarek bir memleket ki ailesinde şehit olmayan, hiç bir fert yok. Bu bizim en büyük gurur kaynağımız. Bu zafer sözlerin kifayetsiz kaldığı müthiş bir zafer. Bugün atalarımızı dedelerimizi yad etmek için üzüm hoşafı ve ekmek yiyeceğiz. Bu toprakları vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şühedayı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.” dedi.

Başsavcı Uğurlu'nun konuşmasının ardından Salihli Adliyesi yemekhanesinde, hakim ve savcılar ile tüm personele Çanakkale Menüsü olan üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.