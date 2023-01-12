AFAD deprem eğitimlerine devam ediyor

Doğal afetlerle mücadele çerçevesinde toplumun her kesiminde bilinçlendirme çalışmaları yürüten AFAD ekipleri tarafından, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Konferans Salonunda öğrencilere deprem eğitimi verildi.

Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencilerine 2 seans olarak verilen eğitim sonucunda toplam 16 sınıfta okuyan öğrencilere olabilecek bir deprem halinde yapılacaklar anlatıldı. Öğrencilere, çök-kalk hareketi, deprem esnasında yapılması gerekenler başta olmak üzere çok konuda bilgilendirme yapıldı.

Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde görevli Eğitim Uzmanı Derya Deniz tarafından verilen eğitimi pür dikkat dinleyen öğrencilerin sorulan soruları cevaplamadaki performansları dikkat çekti. AFAD tarafından, eğitim talebinde bulunan okul, kreş, diyanet gibi kurumlara deprem ve diğer doğal afetler hakkında eğitimlerin verilmeye devam edeceği bildirildi.