AFDK'dan Salihli Belediyespor'a ceza

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) Salihli Belediyespor’a çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) Salihli Belediyespor'a çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup takımlarından Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor'a ligin 5. haftasında Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Bergama Belediyespor maçında çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
AFDK'nın verdiği cezanın ardından Salihli Belediyespor Pazar günü Ramiz Turan Stadı'nda oynayacağı ligin 7. hafta müsabakasında Manisa Sanayispor maçını seyircisiz oynayacak.