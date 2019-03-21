Afşar Mahallesi düğün salonu temeli atıldı

Geçtiğimiz hafta Dindarlı Mahallesinde temeli atılan çok amaçlı düğün Salonunun ardından, Afşar Mahallesinde düğün salonu temelleri atıldı. Afşar Mahalle Muhtarı Fatih Danacı tarafında kestirilen kurbanla temeli atılan Afşar Mahallesi Çok Amaçlı Düğün Salonu açılışında bir konuşma yapan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Sarıgöl'de Dindarlı mahallemizin temelini attık. Sıra Afşar Mahallemize geldi. Hayırlısıyla temelini attık. Sırada Bereketli, Baharlar, Yeniköy, Şeyhdavutlar mahallelerimiz de çok amaçlı temellerini atacağız. Sarıgöl Belediyesi olarak yeni yaptırılacak olan çok amaçlı düğün salonlarımızın maliyeti 4 milyon 404 bin 984 TL'ye mal olacak. Bu mahallelerimiz rahata kavuşacaktır" dedi.

Sarıgöl Afşar Mahallesi Muhtarı Fatih Danacı ise mahallenin düğün salonu ihtiyacının giderileceği için mutlu olduğunu söyledi.