Afşar Mahallesi rahata kavuştu

İlçedeki altyapı sorunlarını ortandan kaldırmak için seferber olan Sarıgöl Belediyesi, Afşar Mahallesinde de altyapı çalışmalarını tamamladı. Alt yapı çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallenin cadde ve sokaklarına kilit parke taş döşeme çalışmalarına başlandığını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Afşar Mahallemizde su ve kanalizasyon çalışmaları, içme suyu deposu yenilendi. Şimdi de mahallemizin cadde ve sokaklarında kilit parke taş döşemesi başlandı. Mahalle halkımız rahata kavuştu" dedi.