Afyon ve Kütahya valileri Şehzadeler Park'ı gezdi

Zafer Kalkınma Ajansının Manisa'da gerçekleşen bölge toplantısına katılmak üzere Manisa'ya gelen Afyonkarahisar ve Kütahya valileri toplantının ardından gezdiği Şehzadeler Park'a tam not verdi.

Manisa'ya gelen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Manisa Valisi Ahmet Deniz ile birlikte Şehzadeler Park'ı gezdi. Sırasıyla şehzade figürleri, Diaromik Mesir Müzesi, masal park ve Minia Şehzadeleri gezen valiler, Şehzadeler Park'ı dolaşmaya gelen çocuk ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Valiler, yetkililerden Manisa'da yetişmiş olan Şehzadeler'in yaşamları hakkında bilgi aldı. Sonrasında Diaromik Mesir Müzesini ziyaret eden valiler, Mesir'in tarihini yakından inceledi. Şehzadeler Park Projesinin çok güzel bir eser olduğunu ifade eden Kütahya ve Afyonkarahisar valileri, projeyi hayata geçiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i tebrik ettiler.

Şehzadeler Park ziyaretinin sonunda Manisa Valisi Deniz, Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'a ile Kütahya Valisi Toraman'a içerisinde mesir çeşitlerinin bulunduğu hediye sepeti takdim etti.