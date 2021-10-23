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Ağ atarak saka kuşu avlarken jandarmaya yakalandılar

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde ağ atarak nesli tehlike altındaki saka kuşu avlayan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ağ atarak nesli tehlike altındaki saka kuşu avlayan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi Mera Mevkiinde devriye gezen Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 4 kişinin yere serdikleri ağla nesli tehlike altındaki saka kuşu avladıklarını tespit etti. Suç üstü baskın düzenleyen jandarma ekipleri 1 adet canlı mühre olarak kullanılan kafes içerisinde saka kuşu, 1 adet mühre olarak kullanılan ölü saka kuşu, 1 adet boş kafes ve 2 adet ağ düzeneğine el koydu. El konulan düzenekler ve saka kuşları Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.


Mustafa S., Mehmet Ç., Ozan Y., Abdullah S. hakkında ise tutanak tutuldu.

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