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Ağaçtan düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Manisa’nın Selendi ilçesinde temizlik görevlisi, hastane bahçesindeki ağacı budamak isterken düşerek hayatını kaybetti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde temizlik görevlisi, hastane bahçesindeki ağacı budamak isterken düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Selendi ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'ndeki Selendi Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin temizlik görevlisi Ramazan D., hastane bahçesindeki ağacı budamak isterken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören hastane personelinin yardımıyla acil servise alınan Ramazan D., buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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