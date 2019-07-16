AGEM'den 7. ve 11'inci sınıf öğrencilerine davet

ve 11. sınıf öğrencileri için lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları düzenliyor. Kurslara kayıt olmak isteyen gençler için 19-20 Ağustos tarihlerinde kabul sınavları düzenlenecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı gençlerin eğitim hayatlarına tuttuğu ışıkla örnek oluyor. MABEM, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri başta olmak üzere MASMEK ve Gençlik Merkezleri ile her yaştan vatandaşın kendilerini istedikleri alanda geliştirebilecekleri eğitim ve kurs olanakları sunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi bünyesinde 7. ve 11. sınıf öğrencileri için lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları düzenliyor. Kurslara katılmak isteyen gençler için 22 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında sınav başvurularının alınacağı, 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde de kabul sınavının gerçekleşeceği belirtildi. Sınava katılmak isteyen gençlerin belirtilen tarihlerde Atatürk Gençlik Merkezi'ne 1 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisiyle başvurabilecekleri bildirildi.