Ahmet Öküzcüoğlu teşekkür gezilerine başladı

Millet İttifakının adayı olarak girdiği Alaşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, vatandaşlara teşekkür ziyaretlerine başladı. Başkan Ökzücüoğlu, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz ile beraber esnafları ziyaret ederek verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Alaşehir'de Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Lokali'nde partililere kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Öküzcüoğlu konuşmasında şunları söyledi: "17 ay önce çalışmalara başladık. Alaşehir'de uğramadık, gezmedik yer bırakmadık. 17 ayda 17 gün evde kalmadık. 90 kiloydum, 79 kiloyla karşınızdayım. Bana bakamadınız. Sabah kahvaltısıyla çıktık, gece bir simit yedik. Öyle çalıştık. Karşımızda inanılmaz bir güç vardı. Bakanlar, milletvekilleri geldi. Ama Alaşehir şunu öğrendi, gönüllere dokunmak, gönüllere girmek parayla satın alınamayacağını gösterdi. Tek hedefimiz vardı, bize oy versin, vermesin herkese ulaşmaya çalıştık. Herkesin elini sıkmaya, ona dokunmaya çalıştık. Tüm vatandaşlarımızla görüşerek, sorunları belirledik, onlarla beraber teşhisi koyduk, onların karşısına çözüm önerileriyle çıktık. En güzeli de gönüllere girdik. Siz temelleri atmıştınız, bana ve ekibime düşen görev sadece üstüne tuğlaları koymak oldu. Siz gizli kahramanlar ve ekibimle Alaşehir'de 71 yıllık bir tarihi beraber yazdık. 71 yıl sonra ilk kez belediye başkanlığını kazandık. Tarihe bir dönüm noktası olarak adımızı yazdırdık. Bundan sonra bize düşen görev, gecemizi gündüzümüze katacağız, hak hukuk, adalet yönünden, Atatürk ilke ve inkılaplarından taviz vermeden Cumhuriyetçi gençler yetiştirerek, herkesin derdine ortak olarak, adaletli bir belediye başkanı olacağım."

"Büyükşehir görevini yapacak"

Bir vatandaşın, 'Büyükşehir Alaşehir'e hizmet getirmeyecekmiş' demesi üzerine Öküzcüoğlu, "Arkadaşlar, büyükşehir cenaze işlerine bakıyor, bizim cenazemizi mi ortada bırakacak, su işlerine bakıyor, bizim suyumuzu mu kesecek, görevi hali çalıştırmaktır, hali çalışmayacak mı, mezbahaneyi, garajı çalıştırmaktır, bunları çalıştırmayacaklar mı? Bu garibanlar Alaşehir'i oylarıyla yaktı, düşündüğünüz gibi, Manisa'yı da yakar. Yarın senden gelecek büyükşehir için oy isteyecek, o zaman nasıl oy isteyecek. Yakarsa bu dünyayı garibanlar yakar dedik, yaktık." dedi.