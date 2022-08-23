Ahmetli Belediyesi çalışanlarına yüzde 52 zam

Protokole göre belediyenin kadrolu işçilerin maaşlarında yüzde 52'lik bir artış sağlanmış oldu.

Ahmetli Belediyesi bünyesinde çalışan kadrolu işçileri kapsayan ek protokol görüşmeleri sonucu işçi maaşlarında yüzde 52 oranında iyileştirme yapıldı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat, “Ekonomide yaşanan gelişmeler, açıklanan enflasyon oranları dikkate alınarak belediye başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ek protokol ile maaşlarda iyileştirme yapılmasını kararlaştırdık. İmzalamış olduğumuz ek protokol emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Alhan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.