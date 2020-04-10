Ahmetli emniyeti yaşlıların emrinde

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçları Ahmetli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından karşılanıyor.

Ahmetli İlçe Emniyet Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir ekip oluşturdu. İhbar hattına yapılan yardım çağrısı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşlı ve kronik hastası vatandaşların evlerine giderek istek ve taleplerini dinliyor. İstek ve talepleri tek tek not alan ekipler, bakkal ve marketlere giderek, vatandaşların alışverişini yapıyor.

Ayrıca polis ekipleri ilçe sınırında yaptığı uygulama ile sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yaptı.