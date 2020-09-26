Ahmetli'deki orman yangının izleri siliniyor

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 31 Temmuz 2020 tarihinde çıkan ve 3 gün süren orman yangını sonrası bölgede yeniden ağaçlandırma çalışmaları için arazi hazırlığı aralıksız devam ediyor.

Yangın bölgesindeki enkazların temizliği için yüzlerce kesim işçisi çalışıyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de Ahmetli'de süren çalışmaları yakından takip etmek için sık sık bölgeyi ziyaret ediyor. Tüm yangın bölgesini gezen Orman Bölge Müdürü Derince, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kasım sonuna kadar arazi hazırlığının biteceğini ilk fidanların aralık ayında toprakla buluşmaya başlayacağını söyleyen Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, 31 Temmuz'da çıkan yangında toplam 904 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Yangının izlerini silmek yeniden bölgeyi yeşertmek için 486 hektarının tabi tensil, 286 hektarının suni tensil, 131 hektarının da ağaçlandırma tekinkileriyle yeniden yeşerteceklerini belirten Derince, ancak bölgenin flora ve faunası ile yeniden orman formuna girmesi için 30 yıl gerekeceğini vurguladı.