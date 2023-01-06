Ahmetli'nin projeleri görüşüldü

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli mahallesi muhtarı Güven Gürbüz ve Kendirlik mahallesi muhtarı Muzaffer Ünlükoç'u makamında ağırladı. Ziyarette, MASKİ İlçe Şefi Nilhan Kılıç da yer aldı. Kendilerini kabul eden MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'a teşekkür eden mahalle muhtarları idare tarafından mahallelerde yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, istek ve taleplerini sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde gün geçtikçe gelişen ve büyüyen Manisamızın modern ve daha yaşanılabilir bir kent olması için proje üretiyor, yatırımlar planlıyor ve bunları uyguluyoruz. Ahmetli ilçemizde de birçok proje ve yatırım hayata geçti. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek ivedi bir şekilde çözmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Kestelli ve Kendirlik mahallelerimiz için de altyapı ve üstyapı yatırımı noktasında projemiz hazır. Bundan sonraki süreçte de en güzel proje ve yatırımları ilçemize kazandırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.