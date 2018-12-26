Ahmetli'nin su depolarına 1 milyonluk yenileme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarının daha sağlıklı hale getirilmesi noktasında dört bir koldan çalışıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Ahmetli ilçesinde yenilenen içme suyu depolarında sona yaklaşıldı. 1 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen çalışma sayesinde vatandaşlar daha sağlıklı sistemler üzerinden içme suyu tüketecek. İlçede ayrıca daha önce yapılan çalışmalar kapsamında 125 bin TL yatırımla 5 adet depo daha yenilenmişti.

Depolarda manevra odalarından dış cephelere, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alan yenileniyor. Ayrıca, himaye çiti ile çevrilen depolara dışarıdan müdahale edilmesinin de önüne geçiliyor.

Küf pas içindeki depolar sağlıklı hale geliyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, 17 ilçede harabe durumunda olan depoları yenilemek için çalıştıklarını söyleyerek, “İlimiz genelinde maalesef ki fayansı olmayan, vana sistemleri küf pas içinde içme suyu depoları mevcuttu. Hatta kimisin kapısı, penceresi dahi yoktu. İçerisine hayvanların bile girdiği depoların olduğu biliniyordu. Bu kötü manzaraları ortadan kaldırmak ve hanelere daha sağlıklı sistemlerden su ulaşmasını sağlamak için gece gündüz demeden mesai harcayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Başkanımız Cengiz Ergün'ün göreve geldiği gün vermiş olduğu ilk talimat içler acısı haldeki içme suyu depolarının yenilenmesi yönünde olmuştu. Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.