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Aigai Antik Kenti'nin ziyaretçi kapasitesi arttırılacak

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Aigai Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları ile kentin ziyaretçi kapasitesinin arttırılması amacıyla yapılması gereken projelere ilişkin durum değerlendirilmesi yapıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Aigai Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları ile kentin ziyaretçi kapasitesinin arttırılması amacıyla yapılması gereken projelere ilişkin durum değerlendirilmesi yapıldı.


Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve ilgililer katıldı.


Toplantıda turizm açısından önemli bir değer olan Aigai Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları ile ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını gidermek üzere içinde kafeterya, hediyelik eşya satış noktası gibi alanların olacağı ziyaretçi karşılama merkezi ile otopark alanının planlanması, yol iyileştirme çalışmaları ve yönlendirme levhalarının yapılmasına ilişkin konular görüşüldü.

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