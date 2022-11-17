Aigai Müze ve Turist Karşılama Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

Yunusemre Belediyesi'nin Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Aigai Antik Kenti Kazı Evi'nin yanına inşa ettiği Müze ve Turist Karşılama Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor.

Yunusemre Belediyesi tarihi ve kültürel çalışmalara destek sağlamaya devam ediyor. Manisa'nın önemli Antik kentlerinden biri olan Aigai Antik Kenti'nde çalışmalara destek olan Yunusemre Belediyesi, bölgede müze ve turist karşılama merkezi ihtiyacını gideriyor. Yuntdağıköseler Mahallesi'nde Aigai Antik Kenti Kazı Evi'nin yanına “Müze ve Turist Karşılama Merkezi” inşa ediliyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel ve Meclis Üyesi Mehmet Ersoy ile beraber çalışmanın yapıldığı alanda incelemede bulundu.

Yunusemre'nin turizmde de kalkınması için çalışmalarda bulunduklarını belirten Başkan Çerçi, “Aigai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarına desteklerimizin yanı sıra Aigai Antik Kenti Kazı Evi'nin yanına Zafer Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla Müze ve Turist Karşılama Merkezi inşa ediyoruz. Medeniyetlere yüzyıllarca ev sahipliği yapmış kadim şehir Manisa'mızda tarihi gün yüzüne çıkarmak ve bölgemizin turizminde de cazibe merkezi olması için üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. İlçemizin sanayi ve tarımının yanı sıra kültürel turizmini öne çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aigai Antik Kentimizde yapılan arkeolojik çalışmalarda gece gündüz tarihin gün yüzüne çıkması için emek harcayan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.