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Aile boyu kungfucular

Yunusemre Belediyespor wushu kungfu takımında 4 kardeş başarılı bir sporcu olmak için hem babaları hem de antrenörleri olan Yusuf Çetinkaya’nın izinden gidiyor.

Yunusemre Belediyespor wushu kungfu takımında 4 kardeş başarılı bir sporcu olmak için hem babaları hem de antrenörleri olan Yusuf Çetinkaya'nın izinden gidiyor.


Yunusemre Belediyespor wushu kungfu takımında 4 kardeşin antrenörlüğünü babaları ve aynı zamanda kulüp antrenörü olan Yusuf Çetinkaya yapıyor. Afra Betül (16), Muhammet Talha (13), Muhammet Ali (11), Muhammet Ömer (6) isimli 4 kardeş, babaların izinden giderek wushu kungfu sporuyla ilgileniyor.


Çocuklarının wushu kungfu sporunu yapmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Antrenör Yusuf Çetinkaya, ”Yaklaşık 25 yıldır wushu kungfu sporu yapıyorum. Çocuklarımın hemen hemen hepsi yürümeye başlarken ilk adımlarını tatami üzerinde attılar diyebilirim. Birçok spor branşı ile tanıştırmama rağmen wushuyu seçtiler. Bu da beni çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

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