Aile hekimlerinde de 'Biontech' aşılaması başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde de yoğun bir şekilde yürütülen aşılama çalışmalarında, artık sağlık ocaklarında da aşılama yapılıyor. Günlük yaklaşık 700 vatandaşın aşılanması devam ederken, sadece devlet hastanesinde değil, aile hekimlerinde de 'Biontech' aşılaması yapılabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sigortalı çalışan vatandaşların da aşılanmasına başlandığını duyurmasının ardından, aşıya olan talep arttı. Kula'da devlet hastanesinde yoğun aşı çalışması sürerken, aşılama çalışmalarının daha hızlı ilerleyebilmesi için Aile Sağlığı Merkezleri'nde de aşılama çalışmalarına başlandı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, bilgilendirme açıklaması yaparak, vatandaşların sadece hastaneden randevu almasını değil, aile hekimlerinden de randevu alarak aşı olabileceğini söyledi. Randevu sistemi üzerinden aile hekimlerinden randevu alan vatandaşların randevu saatinde Aile Sağlığı Merkezleri'ne gelerek 'Biontech' aşısı olabileceğini dile getiren Dr. Ayyıldız, 'Biontech' aşılmasının günlük 700'lü sayılara ulaştığını söyledi. Vatandaşların sadece hastaneye başvurarak yoğunluk oluşturmamasını rica eden Dr. Ayyıldız, aile hekimlerinde yapılan aşılama çalışmaları ile Kula'daki bağışıklık düzeyini kısa sürede en yüksek seviyeye çıkarabileceklerini dile getirdi.