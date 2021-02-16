Aile katliamında ölen 3 kişinin cenazesi morgdan alındı

Manisa'da, babasının annesini öldürmesi üzerine babasını ve babaannesini öldüren 22 yaşındaki Hüseyin Özcan dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken hayatını kaybeden 3 kişi bugün Alaşehir'in Çarıktekke Mahallesinde toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan teslim alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çarıktekke Mahallesi'nde aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu 22 yaşındaki Hüseyin Özcan, önce annesi Raziye Özcan'ı (50) tüfekle vurduğunu iddia ettiği babası Süleyman Özcan'ı (52), ardından da aynı evde yaşadıkları babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu. Olayda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, Hüseyin Özcan ise çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Raziye Özcan (50), Süleyman Özcan (52) ve Karanfil Özcan (82)'ın cenazeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Gasilhanesinden yakınları tarafından alınarak Çarıktekke Mahallesinde defnedilmek üzere yola çıktı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Alaşehir'den ulaşımın sağlanamadığı Çarıktekke Mahallesinin kapanan yolu ise Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından gece boyunca yapılan çalışma sonucu açılarak tuzlama çalışması yapıldı.