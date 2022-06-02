Ailesi uyurken evi yakan baba defnedildi

Manisa'nın Kula ilçesinde ailesi uyurken evi ateşe vererek yakan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İbrahim Sancar toprağa verildi.

Kula ilçesine bağlı kırsal Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde önceki sabah psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği iddia edilen İbrahim Sancar (37), eşi ve 2 çocuğu uyuduğu sırada kolonya dökerek evi ateşe vermiş ve vücudunda ağır yanıklar oluşmuştu. Sancar, Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Ön otopsisi Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan Sancar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ikamet ettikleri Narıncalıpıtrak Mahallesi'ne getirildi. Mahalle camisinde vatandaşlar ve yakınlarının katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Sancar mahalle mezarlığına defnedildi.

Yangında ağır yaralanan ve sevk edildiği İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Fırat Sancar'ın cenazesi ise, anne Zeliha Sancar'ın akrabalarının ikamet ettiği Durasıllı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip defnedilecek. Yangında ağır yaralanan 6 yaşındaki Kader Sancar'ın sevk edildiği İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Anne Zeliha Sancar'ın ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.