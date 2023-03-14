AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığına Fedayi Kozan atandı

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel'in milletvekilli aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından ilçe başkanlığı görevine AK Parti Alaşehir ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Fedayi Kozan atandı.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığına AK Parti Genel Merkezi tarafından, AK Parti Alaşehir ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Fedayi Kozan atandı. Kozan, mazbatasını AK Parti Genel Merkezinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in elinden aldı. Mazbata törenine; AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da katıldı. AK Parti'nin yeni İlçe Başkanı Fedayi Kozan, seçim öncesi kendisine verilen görevin önemli olduğunu ve hem AK Parti hem de Cumhur İttifakı olarak seçimlerden yine zaferle çıkmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.