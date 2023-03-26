AK Parti eski İl Başkanı Mersinli'nin acı günü

Manisa'da bir dönem AK Parti İl Başkanlığı yapan Berk Mersinli ile Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli'nin anneleri, amatör futbol duayenlerinden Tahir Mersinli'nin eşi Mebrure Mersinli hayatını kaybetti. Mebrure Mersinli son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlandı.

Berk Mersinli ile Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli'nin anneleri, amatör futbol duayenlerinden Tahir Mersinli'nin eşi Mebrure Mersinli hayatını kaybetti. Mebrure Mersinli, Kuyualan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyaset, spor ve iş dünyası yoğun katılım sağladı.

Mersinli ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından Mebrure Mersinli, Kırtık Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.