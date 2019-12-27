AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan yeni ilçe başkanlarına tebrik

AK Parti Manisa Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk'ün istifa etmesinin ardından yerine Yaşar Demirel atandı. Bir diğer değişim kararı ise Turgutlu ilçesinde oldu. AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek'in istifasının ardından yerine Serkan Baş getirildi. Genel merkezde yapılan değişim sonrası AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı konuyla ilgili açıklama yayımladı. Başkan Hızlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Önümüzde bir kongre süreci var. Kongreden önce genel merkezimizin de uygun görmüş olduğu bazı dava arkadaşlarımızda görev değişikliğine gidildi. Bu kapsamda Turgutlu ilçemizde bugüne kadar bir çok başarılı işlere imza atmış, davaya gönül vermiş, ilçemizin ve şehrimizin kalkınması için üzerine düşeni yapmış olan Kazım Dilek'e teşekkür ediyor, bundan sonra da partimizde başka görevlere hazır olduğu için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Öte yandan yine bir değişikliğin olduğu ve kendisinin de bir süredir Alaşehir ilçemizde partimizi temsil eden Murat Ertürk kardeşimize de yine bu duygu ve düşüncelerle teşekkür ediyorum. Genel merkezimiz tarafından da uygun görülerek göreve getirilen Turgutlu ilçe başkanımız Serkan Baş'a ve Alaşehir ilçe başkanımız Yaşar Demirel'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

“Bu bir bayrak yarışı Ve görev değişimidir"

Hızlı, açıklamasına şöyle devam etti:“Hepimizin bildiği üzere önümüzde AK Parti'nin bir kongre süreci var. AK Parti olarak biz milletimizin beklentileri doğrultusunda kararlar almaya gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki seçim takvimine de buna göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.Her şeyde olabildiği gibi Siyasette de değişiklikler kaçınılmazdır. Koltuklar, makamlar, mevkiler gelip geçicidir. Önemli olan bizlere verilen görevleri zamanında ve yerinde layıkıyla yerine getirmemizdir. Biz AK Parti olarak büyük bir aileyiz. Bu sadece bir yenilenme sürecidir"