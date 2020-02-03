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AK Parti İl Başkanı Hızlı'yı maça davet ettiler

Göreve geldikleri günden itibaren ziyaretlerine devam eden Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük önderliğindeki yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı’yı makamında ziyaret ederek 9 Şubat Pazar günü karşılaşacakları Silivrispor maçına davet etti.

Göreve geldikleri günden itibaren ziyaretlerine devam eden Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük önderliğindeki yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı'yı makamında ziyaret ederek 9 Şubat Pazar günü karşılaşacakları Silivrispor maçına davet etti.


Manisaspor Kulübü Başkanı Murat Yörük beraberinde kulübün 2. Başkanı Çağlayan Uzunlar, yönetim kurulu üyeleri Ufuk Akgün, Hasan Tok ve Mahmut Güler'le birlikte AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'yı ziyaret etti.


Samimi bir ortamda geçen ziyaret öncesi Manisaspor Başkanı Murat Yörük, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı'ya çiçek ve Manisaspor atkısı hediye etti. Kulüp Başkanı Murat Yörük, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı'yı 9 Şubat Pazar Günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda karşılaşacakları Silivrispor maçına davet ederken, Hızlı da fırsat buldukça maçlara geleceğini ifade etti. Hızlı, hem Manisaspor'un yeni yönetimine başarılar diledi hem de ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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