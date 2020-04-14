AK Parti ilçe teşkilatı maske dağıttı

AK Parti Alaşehir İlçe Teşkilatı Alaşehir'de hizmet veren 13 aile hekimliği, Alaşehir Devlet Hastanesi, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı personeline maske dağıttı.

AK Parti Alaşehir İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ilçede hizmet veren sağlık kurumları ve güvenlik güçlerine destek amacıyla maske dağıtımı yaptı.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel, "İlçemizde hizmet veren 13 aile hekimliği, devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına maske dağıttık. Bizlerin sağlığını korumak için gece gündüz demeden çalışan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımıza, bizlerin can ve mal güvenliğini gece gündüz demeden canları pahasına sağlayan güvenlik güçlerimize destek amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Onlara ne yapsak azdır. Bizim anacımız gönüllerini almak, moral vermek. Biz her zaman onların yanındayız." dedi.