AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın oldu

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinin ardından başkanlık görevine, 2014 yılından bu yana siyasi hukuk işleri başkanlığı ve seçim işleri başkanlığı görevini yürüten Eyüp Yavuz Aşkın getirildi. Başkan Aşkın mazbatasını İl Başkanı Salih Hızlı'nın elinden aldı.

2014 yılından bu yana AK Parti Kula İlçe Başkanı olarak görev yapan Ahmet Palabıyık'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28.dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak için istifa etmesinin ardından ilçe başkanlığı görevine 2014 yılından bu yana Palabıyık ile birlikte siyasi hukuk işleri başkanlığı ve seçim işleri başkanlığı görevini yürüten Eyüp Yavuz Aşkın getirildi. Kula'da oldukça tanınan ve sevilen isimlerden biri olan Aşkın, uzun yıllardır kargo acenteliği yapıyor.

Göreve getirilen Başkan Aşkın, görev mazbatasını AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'nın elinden aldı. İl Başkanı Hızlı, Başkan Aşkın'a görevinde başarılar diledi.

2014 yılından bu yana birlikte görev yaptıkları Ahmet Palabıyık'a çıkmış olduğu milletvekilliği yolunda başarılar dileyen Başkan Eyüp Yavuz Aşkın, devraldığı bayrağı layıkıyla taşıyacağını ve millete hizmet yolunda Kula'daki tüm çalışmaların yakın takipçisi olacağını söyledi. Başkan Aşkın, kendisine bu görevi layık görenlere teşekkür ederek vakit kaybetmeden 2023 seçimleri için çalışmalara başlayacaklarının altını çizdi.