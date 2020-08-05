AK Parti Kula İlçe Başkanı Palabıyık Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Vaka sayılarının artışta olduğu Kula'da, korona virüse yakalanan vatandaş sayısı da artıyor. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Korona virüs(Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran başkan Palabıyık, sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı. Başkan Palabıyık, “Panik yok, her şey yolunda. 2 gün önce yapılan Covid testi pozitif çıktı dostlar. Ama sağlık durumum iyi şükür. Evde istirahatteyim. Sizde kendinize dikkat edin, tedbirlere uyun, bir de sizin durumunuza üzülmeyelim sonra. Arayıp soran mesaj atan herkese teşekkürler. Telefonlara yoğunluktan cevap veremedim hakkınızı helal edin. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere inşallah” dedi.