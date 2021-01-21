AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı mazbatasını aldı

Olağan İl Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen Salih Hızlı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı Manisa 7. Olağan İl Kongresi'nde yeniden başkanlığı seçilen Salih Hızlı, 50 yönetimi kurulu üyesi ile birlikte Manisa Adliyesi'nde mazbatasını Manisa İl Seçim Müdürü Faruk Kanber'in elinden aldı. Mazbata törenine AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da katıldı. Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere bir açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, “18 Ocak günü 7. olağan kongremizi coşkuyla yaptık. Öncellikle Manisa'mıza, partimize ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza hayırlı olur inşallah. Bu seçim süreci içerisinde 50 yönetim kurulu üyemiz oluşturuldu. Bunlardan 21'i eski yönetim kurulunda da görev almıştı. 29 yönetim kurulu da değişti. Yüzde 58'lik bir değişikliğimiz var. Bundan önce yönetim kurulu üyeliği yapmış tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben onlarla 14 ay birlikte görev yaptım. Onlarla görev yapmak benim için büyük bir onurdu. Gerçekten yetenekli ve başarılı arkadaşlarımızdı ama takdir edersiniz ki bu tür çalışmalarda değişiklik gerekiyor. Partimizin de ortalama değişikliği ülke bazında da bu orandaydı. Biz de buna uyduk. Bundan sonra hep birlikte Manisa'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey bizimle başlamadı ve bizimle bitmeyecek ama çok önemli bir miladın içerisindeyiz. AK Parti 20 yıldır ülkemize hizmet ediyor. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu ülke için hedefleri ve idealleri var. Onlar bizim ideallerimiz. Bizler bir parti disiplini içerisinde bunları hayata geçirmeye çalışacağız. Temel hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisine Türkiye'nin adını yazdırmak istiyoruz. Bu hedeflere Manisa'mızın da en büyük katkıyı sağlaması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Diğer siyasi partilerimizle de söz konusu Manisa olduğu zaman dirsek teması içerisinde olacağız. Vatandaşlarımızla da sık sık bir araya gelip meselelerini öğrenip çözümler üreteceğiz. Cumhurbaşkanımıza kadar uzanan teşkilat şemamız var. Bizler sıkıntılarımızı Cumhurbaşkanımıza bire bir iletebiliyoruz. İnşallah her sıkıntımızı çözmeye çalışacağız. Bu yeni dönemin Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Yürütme kurulunda da değişikliklerimiz devam edecek”

Önümüzdeki Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirerek, yönetim mimarilerini oluşturacaklarını aktaran Başkan Hızlı, “Yürütme kurulunda da değişikliklerimiz devam edecek. Partimizin teamülleri var. Bu teamüllere uygun şekilde değişiklikler yapacağız. Pazartesi günü toplantımızı gerçekleştireceğiz. Beklentilerimizi, yönetim mimarimizi oluşturacağız. Benim için şu esas olacak. Yürütme kurulu tabii ki bir formal ayrılım ama 50 yönetim kurulu arkadaşımızla yürütme kurulu gibi çalışacağız. 3-5 kişinin sırtına kalan işler gibi değil de herkesin aktif olarak çalıştığı görev paylaşımını yapacağız. Belki ileride bu dönüşümlü de olabilir. Bu durumun kategorik bir ayrım olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.