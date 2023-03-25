AK Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı Kübra Dindar Demiray'dan 17 ilçeye ziyaret

Dr. E. Kübra Dindar Demiray, il genelindeki tüm ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Demiray, “Çok değerli dava arkadaşlarımızla bir araya geldik, seçimlerle ilişkin istişarelerde bulunduk, desteklerini istedik. Tüm teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye'nin 3 kadın il sağlık müdüründen biri olan ve geçen hafta Bitlis'teki görevinden ayrılarak memleketi Manisa'dan AK Parti Milletvekili Aday Adayı olan Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray, kısa süre içerisinde yüzlerce kilometre yol kat ederek, 17 ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. İlçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililerle istişarelerde bulunan Demiray, “Kurulduğu günden bu yana ülkenin kalkınması yolunda büyük başarılara imza atan AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yine önemli bir seçime giriyor. Ben de kamudaki görevimden ayrılıp, bu kutlu davanın bir parçası olmak ve Manisa'yı Ankara'da temsil etmek üzere aday adaylığı başvurumu yaptım. Aldığım yoğun destek mesajları karşısında mutlu ve gururluyum” dedi.

Manisa'ya yeni yüzyılda modern projeler

İlçe teşkilatları ziyaretlerinde partilileriyle bir araya gelerek, Cumhuriyetin yeni yüzyılında Manisa özelinde yapılacak uzun vadeli ve önemli projelerini paylaştığını anlatan Demiray, “İlçelerde teşkilat yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız ve partililerimizle bir araya geldik. AK Parti olarak çok büyük işler yapmışız ancak daha yapılması gereken, bizim hayallerimizi süsleyen nice projelerimiz de var. Kadim medeniyetlerin beşiği olan şehzadeler kenti güzel Manisa'mıza milletvekili olarak hizmet etmek nasip olursa, genç ve deneyimli bir kadın bürokrat olarak bugüne kadar elde edilen başarıları daha da ileriye noktaya taşımak için çalışacağız. Yeni yüzyıla yakışan modern projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu istikamette tüm hemşehrilerimin desteğini bekliyorum” diye konuştu.