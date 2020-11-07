İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Manisa Milletvekili Akkal ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve ve eşi Züleyha Akkal’ın bazı semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve ve eşi Züleyha Akkal'ın bazı semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.


AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak eşi ve kendisinin bazı semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Akkal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, bazı semptomların görülmesi nedeniyle eşim ile birlikte yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağız. Dualarınızı bekler; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı sizlerden önemle rica ederim."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.