AK Parti Şehzadeler teşkilatlarından Başkan Çelik'e tebrik

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ve yönetimi ile AK Parti Şehzadeler kadın ve gençlik kolları başkanları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, seçimlerden başarıyla çıkmasını tebrik etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden başarı ile çıkan ve ikinci dönem için görevine mazbatasını alarak resmen başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tebrikleri kabul ediyor. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk ve Gençlik Kolları Başkanı Taha Okan Taniş de Başkan Çelik'i ziyaret ederek, tebrik etti.

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Başkan Çelik'in ilk döneminde Şehzadeler ve Manisa'ya çok güzel hizmetler yaptığını dile getirerek “Sayın Başkanımız hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarımız ile de hep iç içe oldu. Neticesinde de vatandaşlarımız teveccüh gösterip, kendisini bir kez daha belediye başkanı olarak görmek istediklerini belittiler. Yeni dönemde de inşallah çok güzel hizmetler yapacaktır. Biz, AK Parti Şehzadeler İlçe Yönetimi olarak, seçimlerin hemen öncesinde göreve geldik ve Sayın Başkanımız ile birlikte güzel bir çalışma yaptık. Bundan sonra da teşkilat olarak hep yanında olacağız. Önümüzdeki dönem hayırlar getirsin, hayırlı hizmetler yapmayı Allah nasip etsin. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretleri nedeniyle AK Parti Şehzadeler teşkilatı başkan ve yönetimlerine teşekkürlerini ileten Başkan Çelik, yakalanan başarının teşkilatların başarısı olduğunu dile getirdi. Başkan Çelik, “Her bir arkadaşımın, her bir teşkilatımızın büyük emek, gayret ve fedakarlıkları var bu sonuçlarda. Cansiperane, bütün kampanya boyunca kapı kapı, mahalle mahalle, sokak sokak bizimle, meclis üyesi adaylarımızla birlikte çaba ve gayret sarf ettiler. Çok güçlü; birliği, beraberliği sağlam, bir teşkilatımız var. Değerli Başkanlarımın şahsında mahalle teşkilatlarımıza, sandık kurulu üyelerimize, sandık müşahitlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz 5 yıl boyunca insan merkezli ve hizmet odaklı belediyecilik için büyük bir özveriyle çaba ve gayret sarf ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de herkesi kucaklayarak, herkesin başkanı ve herkesin belediyesi olarak, Şehzadeleri daha da güzelleştirebilmek için hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.