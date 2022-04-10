İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı tarafından, 2 bin teşkilat mensubunun katılımıyla iftar programı düzenlendi.


Programa, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, parti yöneticileri ve teşkilat mensupları katıldı.


İftar programı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.


AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, program da yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, kurulan iftar sofrasının, kardeşlik sofrası olduğunu söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.