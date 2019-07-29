AK Parti ve MHP'den birliktelik tablosu

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Baysal ve AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarette birlik ve beraberlik tablosu çizildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ödevli'yi makamında ağırladı.

Gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarette Başkan Ergün'ün, Ankara temasları hakkında istişarede de bulunuldu. Manisa'ya yapılacak olan hizmetlerin takipçisi olan başkanlar, birlik ve beraberlik tablosu çizdi.