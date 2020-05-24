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AK Parti'de video konferanslı bayramlaşma

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve Manisa milletvekilleri, belediye başkanları, il yönetimi ve ilçe başkanlarıyla video konferans yöntemi ile bayramlaştı.


AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve Manisa milletvekilleri, il yönetimi, belediye başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve ilçe başkanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle bayramlaşma düzenlendi. Video konferansla yapılan bayramlaşmada AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ile AK Parti Manisa Milletvekilleri birer konuşma yaparak yaşanan zorlu süreçten birlik ve beraberlik içinde çıkılacağını ve her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

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