AK Parti'li Aydemir Akhisar ve Kırkağaç'ta yatırımları inceledi

Aydemir, bu çerçevede Akhisar ve Kırkağaç ilçelerini ziyaret ederek, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Aydemir, ilk olarak Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla ilçede düzenlenen resmi törene katıldı. Kurtuluş yıldönümü kutlama töreni sonrasında Aydemir; Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzun, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki heyet ile birlikte Akhisar'da TOKİ tarafından yapımı devam eden yeni Hükümet Konağı binasının inşaatında incelemelerde bulundu. Aydemir, burada yaptığı açıklamada, "Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep eserlerimizle, icraatlarımızla milletimizin karşısına çıktık. İşte bu eser de onlardan biri olacak. Yeni Hükümet Konağı binası tamamlandığında görkemli yapısıyla Akhisar'ımıza çok yakışacak. Rabbim devletimize zeval vermesin, durmak yok, yola devam, çalışmaya devam, icraatlara devam" dedi.

İlçe programlarına Kırkağaç ile devam eden Aydemir, öncelikle AK Parti İlçe Teşkilatı, belediye başkanı, muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Talepleri dinleyen Aydemir, "Sorunları hep birlikte çalışarak çözeceğiz" dedi. Kırkağaç MHP İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Aydemir, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Aydemir, Kırkağaç ilçe programı çerçevesinde devlet hastanesini, gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü, Eğitim Bir-Sen sendikasını ve belediyeyi de ziyaret ederek kurumların çalışmalarını yakından inceledi.

Çarşı esnafını da ziyaret eden Aydemir, esnaflara hayırlı ve bereketli işler dileğinde bulundu, talepleri dinledi.

Aydemir, ilçede yapımı devam eden spor kompleksi, belediye garajı ve itfaiye binası inşaatlarında incelemelerde bulunarak, ilçe programını tamamladı.