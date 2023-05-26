AK Partili Baybatur: "Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs zaferi, Paşinyan'a Karabağ'ı tanıttı"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden TBMM çoğunluğunu alarak çıkmasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 'Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıyoruz' açıklaması yaptığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, sizlerin sandıklarda sağlam iradeniz olmasa, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı olarak TBMM'de coğunluğu sağlamamış olsaydık, Paşinyan böyle bir açıklama yapar mıydı?" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, iş adamları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Baybatur, Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden TBMM çoğunluğunu alarak çıkmasının Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımasında etkili olduğunu vurguladı. Baybatur, "Türkiye'deki seçimler çok önemli. Geçtiğimiz haftaya bir bakın. 14 Mayıs'tan sonra Ermenistan Başkanı Paşinyan, 'Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ediyorum. Toprak bütünlüğünü tanıyacağım' açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, sizlerin sandıklarda sağlam iradeniz olmasa, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı olarak TBMM'de çoğunluğu sağlamamış olsaydık Paşinyan böyle bir açıklama yapar mıydı? Bunların hepsi Türkiye'deki seçimleri takip ediyorlar. 14 Mayıs'ta TBMM çoğunluğunu Cumhur İttifakı alınca bu açıklamayı yaptılar. Bu ve buna benzer daha çok çalışmalarımız devam ediyor. Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Libya'da, Türki devletlerde ve İslam coğrafyasında. Bizler her zaman mazlumların umudu olmaya devam edeceğiz. Biz bu büyük adımları atarken kimse bir oyu, sandık görevini küçümsemesin. Her şey sandıkta başlar. Sandıklara sıkı sıkı sahip çıkıp, kapı kapı çevrenizden destek bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza hep birlikte sahip çıkmamız, destek olmamız gerekiyor. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bizleri destekleyeceğinizden hiç şüphemiz yok ama hep birlikte son bir gayret gösterelim ve en yüksek oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirelim" dedi.

Programa AK Parti 27. Dönem Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti il yöneticileri de katıldı.