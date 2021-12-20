AK Parti'li Baybatur: “Kur normale dönecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomik adımları tarihi karar olarak niteleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türkiye'yi kur faiz kıskacından faizleri artırarak değil, yatırım ve istihdamı artırarak çıkaracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi risk alarak attığı adımların arkasında olduklarını vurgulayan AK Parti'li Baybatur, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ekonomik modellin meyvelerini birkaç ay sonra almaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz” dedi.

Sırf kur yükselmesin diye parası olanın paradan para kazandığı faizcilikle değil yatırım ve istihdam odaklı ekonomi modelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinin kararlı olduğunu vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Birilerinin arzuladığı, günlerdir de akıl verdiği gibi Türkiye artık küresel para babalarının insanımızın alın terini sömürdüğü bir ülke olmayacak” dedi. Kurdaki hareketliliğin gerçekçi olmadığını belirten Baybatur, şöyle konuştu: “Dövizin bu kadar çok yükselmesi gerçekçi değil. Kur normale dönecek. Çünkü bu ülkede döviz bolluğu var ama bu manipülatif amaçlı yapılan kısa vadeli hesap kitap oyundur. Türkiye'de bugüne kadar yaşana her kritik konuda Cumhurbaşkanımızın haklı olduğunu gördük. Gezi olaylarında bu iş dışarıdan desteklenen terör gruplarının organize ettiği eylemler dediğinde o gün Cumhurbaşkanımızı eleştirenler vandallar ortaya çıktığında haklı olduğunu gördüler. 17-25 Aralık öncesi dershaneler konusunda Cumhurbaşkanımızın aldığı kararları yine eleştirenler oldu ve sonrasında görüldük ki yargı darbesinde de haklı çıktı. Bugün ise ekonomik bağımsızlık için bir mücadele ortaya konulduğunu ifade ediyor, ne yazık ki yine aynı sesler verilen mücadele şeklini yanlış bulduğunu ifade ediyor. Biz dün olduğu gibi bugünde Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı çıkacağına yürekten inanıyoruz. Hatırlayın 2018 genel seçimlerinde ekonomik saldırı altındayız dediğimizde de siz ekonomiyi yönetemiyorsunuz diyorlardı. Dönemin ABD başkanı Trump sonra çıktı ve dedi ki; ‘Biz Türkiye'yi dolarla terbiye ettik' O gün bizim sözlerimizi beceriksizliğe kılıf olarak gösteren aynı siyasi anlayış ne yazık ki bugünde gerçeklerle değil, hamasetle siyaset yapmaya, millet için değil iktidar devşirmek için algı peşinde koşmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ekonomik modellin meyvelerini birkaç ay sonra almaya başlayacağız. İnanıyorum ki 2009'da dünyada yaşanan mortgage krizi birçok ülke ekonomisini sarsarken bizi teğet geçecek demişti Sayın Cumhurbaşkanımız ve yaşadık gördük ki teğet geçti. Bugünde Covid sonrası dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmanın ülkemizdeki yansımalarını ortadan kaldıracağını söylüyor bizde buna inanıyoruz. Dün her söylediğinde haklı çıkan Cumhurbaşkanımızın bu konudaki haklılığı da görülecektir. Cumhurbaşkanımız ekonomisttir. Faiz düşürülerek dövizin geçici olarak yükseleceğini ama bunun gerçek olmadığını normale döneceğini ve düşeceğini Cumhurbaşkanımız biliyor bizde biliyoruz. Türkiye artık kur faiz kıskacından faizleri artırarak değil, yatırım ve istihdamı artırarak çıkacak. Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz”