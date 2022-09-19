AK Parti'li Baybatur Şehzadeler Belediyesi'nin devam eden projelerini inceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin çalışmaları devam eden Fetih Mescidi restorasyonu ile Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etabının hayata geçirileceği İshak Çelebi ve Kocatepe Mahallelerindeki kentsel dönüşüm sahasında incelemelerde bulundu.

Şehzadeler ilçesinde çeşitli incelemelerde buluna AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, beraberindeki Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk ve belediye meclis üyeleri ile birlikte belediyenin çalışmaları devam eden Fetih Mescidi restorasyonu ile Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etabının hayata geçirileceği İshak Çelebi ve Kocatepe Mahallelerindeki kentsel dönüşüm sahasında incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Çelik, "Bugün MKYK Üyemiz Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur, ilçe teşkilatlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte Fetih Mescidinde incelemelerde bulunduk. Yine bilindiği gibi Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan ve 1. etabının 13 Ekim'de ihalesinin yapılacağı kentsel dönüşüm alanıyla ilgili Sayın Milletvekilimize bilgiler verdik. Tüm bu projelerle ilgili destekleri, katkıları için tüm hemşehrilerimiz adına ben Milletvekilimizin şahsında tüm milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Fetih Mescidi'nin restore edilerek ve Manisalıların hizmetine sunulmasından son derece memnun olduklarını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bu noktada büyük gayreti olan, takibiyle restorasyon çalışmalarını başlatan kıymetli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyorum. Manisa'mız için önemli simge eserlerden birisi Fetih Mescidi. İnşallah mescid ibadete açıldıktan sonra Manisalılara burada namazlarını kılacak ve dualar edeceklerdir. Ecdadımızı ve şehitlerimizi rahmetle anacaklardır. Tabane dediğimiz İshak Çelebi ve Kocatepe Mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm alanını da buradan görüyoruz. İnşallah kentsel dönüşüm projesinin 1. etabının ihalesi 13 Ekim'de yapılacak. İmkanları, sosyal donatı alanları ile daha modern bir hale getirilecek bölge, hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak” diye konuştu.