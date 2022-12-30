AK Partili Baybatur ve Bilen, yeni hastane ile spor kompleksini inceledi

İsmail Bilen, Salihli'de 400 yatak kapasiteli Salihli Devlet Hastanesi Şantiye Sahası ile Ramiz Turan Spor Kompleksi'nin inşaat alanında yapılan çalışmaları inceledi ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

İsmail Bilen Salihli'de 400 yatak kapasiteli Salihli Devlet Hastanesi Şantiye Sahası ile Ramiz Turan Spor Kompleksi'nin inşaat alanında yapılan çalışmaları inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

İsmail Bilen'in gerçekleştirdiği inceleme gezisine AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, İl Başkan yardımcısı Emre Şener ve İl yönetim kurulu üyesiz Edip Safter Çiçek, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Gürsoy ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

“Gençlerimiz için spor kompleksi projesine başladık”

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Salihli'de iki proje yapımı için çalışmalara başladık. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte inşa edilen Ramiz Turan Spor Kompleksi projesi ve yapılan çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ve firma yetkilisi Yıldırım Gürboğa ile görüşüp bilgi aldık. Projeye göre içerisinde 1 adet gençlik merkezi, 1 adet çok amaçlı spor salonu, 1 adet yüzme havuzu, 2 adet tenis kortu, 1 adet basketbol sahası ve 14 bin 600 metrekare atletizm pisti ile 1 adet 425 metrekare tribün yapılacak olan Ramiz Turan spor kompleksi inşaat sahasını gezip, incelemelerde bulunduk. Salihli'ye Ramiz Turan Spor Kompleksi'nin kazandırılması için sürecin başından beri takipçisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Bölge Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

“400 yatak kapasiteli Salihli Devlet Hastanesi'nin şantiye sahasında inceleme”

Baybatur ve Bilen, Salihli'nin en büyük kamu yatırımını olan ve Meslek Yüksek Okulu bahçesinde 150 bin metrekare alan üzerinde inşaatına başlanan 400 yatak kapasiteli Salihli Devlet Hastanesi'nin şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

“Salihli Devlet Hastanesi ileride İhtisas Hastanesine dönüşebilir”

Firma yetkilisi, "400 yatak kapasiteli Salihli Devlet Hastanesi ifadesini kullanıyor olsak bile kombine standartlarda günümüz teknolojisine uygun yapılan iyileştirmeler ile Şehir Hastanesi de diyebiliriz. Denizli'de 1000 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi inşa ediyoruz. Salihli Devlet Hastanesi Projesi ile mukayese ettiğimizde iki hastane projesi arasında hiçbir farkı yok. Günümüz teknolojisine uygun tam donanımlı bir devlet hastanesi projesi. İzmir-Ankara, İstanbul-Antalya karayolunun birleşim noktası. Yüksek Hızlı Tren projesi hattı ile İzmir- Afyon Demir Yolu'nun da buradan geçecek olması ile yer ve konumu bakımından oldukça müsait. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Salihli Devlet Hastanesi ileride ihtisas hastanesine dönüşebilir.” dedi.

“Salihli'nin en büyük kamu yatırımı”

Salihli'nin en büyük kamu yatırımını olan ve Meslek Yüksek Okulu bahçesinde 150 bin metrekare alan üzerinde inşaatına başlandığını belirten AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, “Salihli'de iki proje yapımı için çalışmalara başladık. Bu projelerden diğeri ise 400 yatak kapasiteli Salihli Devlet Hastanesi Projesi. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte inşa edilen 400 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi şantiye sahasında incelemelerde bulunduk. Projeye göre 7 kattan oluşan Devlet Hastanesinde 400 yatak, poliklinikler, ameliyathaneler, yoğun bakım (yetişkin ve yeni doğan dahil), acil müşahede odasının yanı sıra kreş ve idari bina yer alacak ve maliyetinin ise 1 milyar TL'yi bulması bekleniyor. Devlet Hastanesi projesi bizin hayalimizdi. Bu hayali gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Salihli ve yöresi ile çevre il ve ilçelere de sağlık hizmeti verebilecek bir kapasiteye sahip olacak. Her zaman dediğimiz gibi Salihli her şeyin en iyisine layık. Bu yatırımın Salihli'ye kazandırılmasında sürecin başından beri takip eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca, bakan yardımcılarımıza, bölge milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Ramiz Turan Spor Kompleksi'nin kazandırılmasında sürecin başından beri takip Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, bölge milletvekillerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.