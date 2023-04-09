AK Parti'li Baybatur'dan zafer sözü

Listede yer alan isimlerin her birinin değerli isimler olduğunu belirten Baybatur, “Cumhur İttifakı olarak ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile 14 Mayıs akşamı Manisa'da büyük bir zafere imza atacağız” dedi.

AK Parti'li Murat Baybatur, milletvekili listelerinin kesinleşmesinin ardından bir basın açıklamasında bulundu. Bütün alanlarda kurulmuş olan yapıların, anlayışların ve paradigmaların çöktüğü, yeni şeylerin ortaya çıkmaya başladığı, dünyanın yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin kritik bir seçime doğru gittiğini ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Var gücümüzle çalışarak 14 Mayıs'ta Manisa'mızda tarih yazacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli hemşerilerimizin teveccühleriyle daha güçlü bir şekilde yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz” dedi.

14 Mayıs'a giden yolda listede yer alan isimlerin her birinin değerli isimler olduğunu belirten Baybatur, 27'nci Dönem Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen ve Semra Kaplan Kıcvırcık'a da milletvekili olarak bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Manisa AK Parti'de milletvekili aday adaylığı için rekor sayıda başvuru yapıldığını da hatırlatan Baybatur, aday listenin belli olmasının ardından listede yer almayan tüm aday adaylarına, sürece verdikleri destek ve özverili çalışmalarından dolayı şükranlarını iletti. ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu'yla tüm aday adayları ve teşkilat mensuplarıyla el ele, gönül gönüle, bir ve beraber çalışacaklarını vurgulayan Baybatur, “Meydanların dilini iyi bilen, yirmi yıllık siyasi bir tecrübeye sahip teşkilat yapımız var. Allah'ın izni hemşerilerimizin destek ve teveccühleriyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda açık ara farkla seçtirerek, TBMM'de çok güçlü bir Cumhur İttifakı grubu teşekkül ettireceğiz. 14 Mayıs akşamı Manisa'da büyük bir zafere imza atacağız” dedi.