AK Parti'li belediyeden rekor zam

AK Parti'li Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nde en düşük maaşın net 17 bin TL olacağını açıkladı. Beklentileri 13-14 bin TL bandında olan işçiler müjdeli haberi davul zurnayla kutladılar.

2022 yılında asgari ücrete gelen düzeltme sonrası AK Parti'li Yunusemre Belediyesi'nde gerçekleştirilen rekor zammın ardından 2023 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri neticesi belirlenen ücreti Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi açıkladı. Yunusemre Belediyesi Şantiyesi'nde Hizmet-İş Sendikası'nın katılımıyla gerçekleştirilen ve belediye işçilerinin Başkan Çerçi ile kahvaltı yaptığı organizasyona Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Hizmet-İş 1 No'lu Şube Başkanı Rahmi Okan Polat ve daire müdürleri katıldı. Davul zurnalar eşliğinde devam eden organizasyonda bir konuşma gerçekleştiren Hizmet-İş 1 No'lu Şube Başkanı Rahmi Okan Polat, “Görüşmelerimiz 15 gün sürdü. Dün telefonla görüştük. Geçimin ne kadar zor olduğunu Başkanımıza anlattığımızda, ellerinden geleni yapacağını söyledi. Başkan bize beklentimizi sordu. Biz de söyledik. Başkan o rakam olmaz biraz pazarlık yapalım dedi. Çok fazla indirim yapamayacağımızı, geçimin ne kadar zor olduğunu anlatıyordum. Beklentimizin üzerinde bir rakam söyledi. Araba sürüyordum. Heyecanlandım ve kenara çektim. İşçi kardeşlerimize başkanımız müjdeyi verecek. Ancak ben bir müjde vermek istiyorum. Gerçekten bir doktorla çalışıyorsunuz. Her derde deva bir doktor” dedi.

“En düşük ücret 17 bin TL”

Gereken bütün çalışmaların yapılıp hizmeti aksatmayacak bütçe dengesi gözetilerek bütün şartların zorlandığını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, işçilere müjdeyi verdiği konuşmasında, “Sözleşme dönemimiz geldi. Yetkililer görüştüler. Bütün bütçe incelendi. Daha önce de güzel bir zam yapmıştık. Yine yola ‘Allah bizi mahcup etmesin' diyerek çıktık. Arkadaşlarımız çok çalıştılar. Dün temsilci arkadaşlarımızla bir daha görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çok net. İşçi kardeşlerimizi mağdur etmeyecek rakamlara çıkmamızı söyledi. Onun da selamlarını sizlere iletiyorum. Bu şartlar altında çalışmamızı tamamladık. Rakam belirlendiğinde ben ilgili başkan yardımcıma iyice etüt edilmesi gerektiğini söyledim. İşçi kardeşlerimize mahcup olmayalım dedim. Arkadaşlarım da bana Allah'ın izniyle mahcup olmayacağımızı söyledi. İşçi kardeşlerimizin ve ailelerinin rızıklarını düşünüyoruz. Çünkü niyetimiz hayır. Allah da yardım eder. İşçi kardeşlerimize yüksek bir zammı açıklamak hem bizim hem Cumhurbaşkanımızın isteğidir. Bine yakın personelimize biz bunu ödeyecek bütçeyi buluruz. 1 Temmuz'dan itibaren yansıyacak. Malum asgari ücret üzerinde de bir çalışma sürüyor. Bu bizi artık bağlamıyor. Bizim işimiz işçi kardeşlerimizin emeğinin hakkını vermek. 1 Temmuz'dan itibaren işçimizin eline en düşük 17 Bin TL net maaş geçecek. Yatsı namazında ve sabah namazında ‘Allah'ım bizi mahcup etmesin' diye dua ettim. Bütün şartlarımızı zorladık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yollarda beraber yürümeye devam edeceğiz. Allah bizi sizden, sizi bizden ayırmasın. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin başında. Yola devam ediyoruz inşallah” dedi.

“Çok mutluyuz”

İşçiler adına Başkan Çerçi'ye teşekkür eden Ayşe Özer ise beklediklerinin üstünde bir zamla karşılaşmanın mutluluğunu ifade ederek, “Başkanım çok teşekkür ederiz. Yaklaşık dokuz yıldır birlikte çalışıyoruz sizinle. 2014 yılından itibaren çok gayretliyiz. Bizim gayretimiz, sizin gayretiniz, çok güzel bir bütün oluyoruz. Siz olmasaydınız bizim yüzümüz bu kadar gülmezdi. İyi ki varsınız. Çok şanslıyız. Sizinle çalıştığınız için çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz ücret çok tatmin etti. Çok mutlu etti” şeklinde konuştu.