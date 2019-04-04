AK Parti'li Bilen'den MHP'li Kayda'ya tebrik

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Salihli Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Zeki Kayda'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti'li Bilen, Başkan Kayda'ya çiçek takdim etti.

Cumhur İttifakı çatısı altında Salihli'de seçimi kazandıklarını ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, “Sağduyunun birlikteliği sonucunda Salihli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkanımız Zeki Kayda'yı tebrik ediyorum. Hükümetteki 3 bakanımız, AK Parti'li ve MHP'li 7 milletvekilimiz ile Belediye Başkanımız Zeki Kayda'nın her zaman yanında ve destekçisi olacağız.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise, “Salihlimizde Cumhur İttifakını hep birlikte zafere taşıdık. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Genel Başkanımız ve Salihlili hemşehrilerimize hizmetlerimiz ile layık olmak için daha çok çalışacağız. Söz verdiklerimizi yaptık, söz veriyoruz yapacağız” dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in Başkan Kayda'ya ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya ve İbrahim Karaca, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, AK Parti Salihli Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü, MHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Tülay Köse, AK Parti Salihli Gençlik Kolları Başkanı Fethi Söğüt ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Musa Şentürk eşlik etti.