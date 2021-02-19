AK Parti'li Fatih Şahin Manisa'da temaslarda bulundu

Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile genel merkez heyeti, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti.

Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile genel merkez heyeti Manisa'nın merkez ilçe belediyelerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Manisa'da, Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya geldi. Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, Tamer Akkal ve İsmail Bilen, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti'li yöneticiler de hazır bulundu.

Belediye Şeref Defterini imzaladı

AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin, ziyarette Şehzadeler Belediyesi Şeref Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı:

“Manisa İl Kadın Kollarımızın 6. Olağan Kongresi için bulunduğum milli mücadelemizin kahraman şehri Manisa'da Şehzadeler Belediyemizde sıcak bir misafirlikle ağırlanmaktan büyük bir onur ve mutluluk duydum.”

“Ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır”

Şahin ve beraberindeki AK Parti Genel Merkez yöneticilerini, Şehzadeler Belediyesi'nde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “AK Parti Türkiye'nin aydınlık yarınları için bugüne kadar çok büyük hizmetlere imza attı. Partinin bir üyesi bir neferi olarak biz de iftihar ediyoruz. Her yerde, her platformda AK Parti kimliğimizi gururla dile getirebiliyoruz. Bunda hiç şüphesiz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye ve necip milletimize kazandırdığı çok büyük kazanımların etkisi var. Bugün de Sayın Genel Başkan Yardımcımız kadın kolları kongresi vesilesi ile Manisa'mıza gelmiştir. Sağ olsunlar, ayaklarına sağlık bizleri de ziyaret ettiler. Ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Heyecanımıza heyecan katmıştır. Ziyaretleri için şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik, ziyaretin anısına konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Yunusemre Belediyesini de ziyaret etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'i makamında ağırladı. Ziyarette Şahin'e AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Uğur Aydemir, AK Parti Genel Merkez Tanıtım Medya Başkanı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

Ziyarette Yunusemre Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, vatandaş ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışına sahip olduklarını söyledi. Anı defterini imzalayan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise burada yaptığı konuşmada yapılan hizmetlerin takdir edici olduğunu belirtti. Şahin açıklamasında, “Başkanımız ve ekibi Yunusemre'ye güzel projeler kazandırdı. Yunus Emre Kültür Parkı ile Yunus Emre Millet Çarşısı'nı görme fırsatımız oldu. Gerçekten çok güzel projeler. Çerçi Başkanımızın ve AK Partili belediyelerimizin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Kendisini ve ekibini bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.