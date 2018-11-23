AK Parti'li gençler öğretmenleri unutmadı

AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk yaptığı açıklamada, "Bizleri bu günlere taşıyan öğretmenlerimizin Öğretmen Gününü kutlarım. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle, bu günden değerli öğretmenlerimizin günlerini okullarında ziyaret ederek kutladık. Öğretmenlerimizi sadece 24 Kasımlarda değil her zaman hatırlamaktayız. Öğretmenlerimize saygımız sonsuzdur." dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları tarafından okullar, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret edilerek 500 karanfil dağıtıldı.