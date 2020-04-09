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AK Parti'li gençlerden sağlık çalışanlarına destek

AK Parti Gördes İlçe Gençlik Kolları Başkanı Necati Toprak ve gençlik kolları üyeleri Gördes Devlet Hastanesi girişine, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten teşekkür pankartı asarak minnettarlıklarını gösterdi.


AK Parti Gördes İlçe Gençlik Kolları tarafından hastane girişine asılan pankartta “Korona virüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanları, her türlü sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız” ifadeleri yer aldı.


Sağlık çalışanlarının korona virüs mücadelesinde gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan AK Parti Gördes İlçe Gençlik Kolları Başkanı Necati Toprak, "Covid-19'la mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın yanlarındayız. Hiç kuşkusuz ülkemizde korona virüs ile yürütülen mücadeleye sağlık çalışanlarımız öncülük etmektedirler. İyi ki varsınız. Gecesi gündüzü olmadan korona virüse karşı olağanüstü fiziksel bir mücadelede bulunurken, 'Evde kal Türkiye' mesajıyla ise bizlere manevi destek ve sosyal mesaj veren tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız." dedi.

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