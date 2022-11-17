AK Parti'li Hızlı: "Biz seçim bitince sahadan kaybolan bir parti hiçbir zaman olmadık"

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" Manisa programı çerçevesinde yaptıkları ziyaretlerde, vatandaşların AK Parti'ye olan sevgi ve ilgilerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Biz seçim bitince sahadan kaybolan bir parti hiçbir zaman olmadık, hep üyelerimiz ile beraber iç içe sahada olarak onların dertlerini sıkıntılarına ortak olmak sorunlarına çözüm bulmak için devamlı sahadayız" dedi.

AK Parti'li Salih Hızlı, geçtiğimiz Pazartesi günü Manisa'da düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"nın Manisa programını değerlendirdi. Program çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2 MKYK üyesi, il koordinatörü ve 17 milletvekili ile Manisa'nın 17 ilçesinde vatandaşlarla buluştuklarını ifade eden Hızlı, "17 ilçemizden aldığımız izlenim ve gelen haberler bizleri sevindirdi. Vatandaşlarımızın bizleri karşılaması sevgisi merkezde ve ilçelerimizde olan vekillerimizi fazlasıyla mutlu etti. Biz seçim bitince sahadan kaybolan bir parti hiçbir zaman olmadık, hep üyelerimiz ile beraber iç içe sahada olarak onların dertlerini sıkıntılarına ortak olmak sorunlarına çözüm bulmak için devamlı sahadayız. Başlattığımız çalışma ile 17 ilçemizde 3 ana kadememiz 150 bin üyemizi kapı kapı gezerek ziyaret ediyoruz. 2023'ün önemini anlatarak Cumhuriyetimizin 100. yılında yapmış olduğumuz yatırımların anlamlanması ve devamının gelmesi için bu seçim diğer seçimlerden daha önemli “Türkiye Yüzyılı” sloganımız ile tüm üyelerimiz ile beraber emin adımlar ile ilerliyoruz" dedi.

Ak Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca daha önce gerçekleştirdikleri 2 eğitimin ardından 3'üncü eğitimleri olan Teşkilat Akademisi çerçevesinde "Türkiye Yüzyılı" konulu teşkilat içi eğitim programının da Cumartesi günü Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.