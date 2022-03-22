AK Parti'li Hızlı Manisalı basın mensuplarıyla buluştu

450 kilometrelik bir hat. Bu eylem planının tamamlanmasıyla birlikte kuraklık ile ilgili meselemizin çok önemli bir kısmını Gediz ile çözebiliriz” dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yemekli toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti'li Hızlı, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili olarak, “İl Başkanları toplantısı için Ankara'daydık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlarımızın da katıldığı genişletilmiş toplantılar yapıyoruz. Burada Türkiye meseleleri görüşüldü. İllerimizin genel siyaset ve teşkilatımızla ilgili konuları konuştuk. İl Başkanları toplantısına gitmeden önce belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızdan gelen meseleleri dosya oluşturduk. Bu dosyalarımızı orada bakan yardımcılarımıza veriyoruz. Biz daha çok birebirde kurumsal bir iletişim olabilmesi açısında dosyalarımızı belediye başkanlarımızdan gelen ilçelerimize ait bakan yardımcılarımıza ulaştırdık” dedi.

Manisa tarımıyla ilgili verilen destekler konusunda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hızlı, sahadan alınan verileri bakanlık düzeyindeki bürokratlarla paylaştıklarını ve hazırlanacak eylem planlarında doğru yönlendirmeler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Hızlı, “Üzümle ilgili teknik bir çalışma yapabiliriz. Biz genellikle bize gelen verileri bu konuda doğru çalışabilecek daha teknik donanıma sahip olan ilçe tarım müdürlüklerimizle paylaşıyoruz. Eylem planlarının oluşturulması bakanlık düzeyinde bir işlem. Biz siyaseten köprü vazifesi kuruyoruz. Sahadan vatandaşlarımızdan gelen verileri her ay genel merkezimize raporluyorum ve bu veriler bakanlıklarımızla da paylaşılıyor. Bunlar çok teknik veriler değil. Daha çok yaşanan sıkıntılarla ilgili konular. Bu konularda da bürokratlar oturup görüşüyorlar. Biz burada çok siyasi müdahalenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Biz bakanlıklarımıza eksikliklerimizi söylüyoruz. Bu verileri işlemek, bir eylem planına dönüştürmek bakanlıklarımızın görevi. Yürüyen işi bozduğumuzda enerji kayıpları, maliyet artışları olabiliyor. Veterinerlerimiz, uzmanlarımız, genel müdürlerimiz geldiğinde Manisa'dan bahsediyorum. Çok donanımlı ve iyi yetişmiş bürokratlarımız var. Biz bu eylem planlarının doğru şekilde sahaya yansımasına yardımcı oluyoruz. Zaman zaman kendimizi yetkin hissettiğimiz durumlarda bilgi veriyoruz. Zeytin konusunda epeyce kafa yordum. Bu konuda bir iki adım ileride önerilerde bulunuyorum. Akhisar'da Zeytin OSB kurduk. Akhisar'da her açıdan çok önemli bir inisiyatif kazanıldı ve borsası da burada oluşuyor. Üzümle ilgili de aynı şekilde çok önemli” ifadelerini.

Gediz havzasıyla ilgili yürütülen çalışmaları hatırlatan Hızlı, “Gediz havzası eylem planıyla ilgili de çalışmalar var. Manisa Büyükşehir Belediyemizin de gayretleri var. Ancak sadece bizimle de sınırlı değil. 450 kilometrelik bir hat. Bu eylem planının tamamlanmasıyla birlikte kuraklık ile ilgili meselemizin çok önemli bir kısmını Gediz ile çözebiliriz. Bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu bir süreç. O süreçte verilerin de doğru bir şekilde sağlanması gerekiyor” diye konuştu.