AK Parti'li Hızlı'dan ‘Polemik yerine, Manisa için iş birliği' vurgusu

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa için tüm siyasi partilerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yereldeki diğer siyasi partilerle bir polemik üzerinden değil de daha işbirlikçi siyaset üzerinden Manisa'mıza en büyük faydayı nasıl sağlayabiliriz ona bakacağız” dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetimi, Manisa'daki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinin artık yavaş yavaş aşıldığını dile getiren Hızlı, “Yeni varyantlar çıksa da aşılamalarla birlikte işin zorluğunu atlattık. Salgının sadece Türkiye'den ibaret olduğunu düşünmemek lazım. Hep birlikte dünya olarak büyük bir sıkıntıdan geçtik. Türkiye olarak biz bunu çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Taraflı-tarafsız değerlendirmeler bu yönde. Önümüzde 2023 seçimleri var. Biz AK Parti ailesi olarak bu seçime hazırlanıyoruz. Ben yerelde çok fazla siyasi karşıtlık oluşturmak istemiyorum çünkü bunlar bize ciddi enerji kayıplarına sebebiyet verebiliyor. Türkiye'de bu pandemiden çıkmaya çalışan bir iktidar partisi var. Bu pandemi sebebiyle bize ciddi anlamda yardımcı olan aziz milletimiz var ama bu bağlamda meseleleri araçsallaştıran fakat içselleştirme konusunda büyük bir zafiyet oluşturan bir muhalif kesim var. Bunun ben ülke yararına olmadığını düşünüyorum. Bu da pandemi sürecindeki maliyetimizi ve süreyi uzatıyor. Karşımızda kullandığı argümanlar itibariyle çok fazla seçkin davranmayan, önüne gelen her bilgi ve belgeyi kullanan, milli güvenlik, ulusal güvenlik gibi kriterleri çok fazla değerlendirmeyen bir muhalefet anlayışı var. Bu konuları yerele indirgemek istemiyorum çünkü bizim yerelde daha güçlü bir Manisa oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda yerel siyaset içerisinde daha çok Manisa'nın dinamiklerini harekete geçirmek, Manisa'yı daha ileri noktaya nasıl taşıyabilirizin arayışında olacağız. Tabi bunları yapmaya çalışırken genel siyasetteki bu depresif muhalefetin yansımalarını Manisa'da yaşıyoruz. Bizim iktidar partisi olarak birinci sorumluluğumuz bu ülkeyi yönetmek. Dolayısıyla biz muhalefetin bu depresif anlayışını da yenerek inşallah ülkeyi bir selamete götüreceğiz” dedi.

“2023 seçimleri bizim en kolay seçimimiz olacak”

2023 seçimlerinin çok özel bir anlamı olduğunu belirten Hızlı, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye'nin dünyadaki bu güçlü yürüyüşünü devam ettirmesi gerekiyor. 2023 seçimlerinin AK Parti açısından en kolay seçim olacağını düşünüyorum. Bu söylediğimi şöyle ifade etmem gerekiyor; 2023'e kadar biz çok sıkı bir çalışma göstereceğiz ama 2023 seçimleri bizim en kolay seçimimiz olacak. 2023'e kadar ciddi bir zorluktan geçeceğimiz ise kesin. Çünkü pandemiyle birlikte oluşturulan siyasi iklim bu alanın sanki tüm dünyanın başına gelmemiş, sadece AK Parti'nin başına gelmiş bir meseleymiş gibi gösterilip, ülkenin çok kötü durumda olduğunu sürekli lanse edilmesi bu zorluğu ifade ediyor. Bu, belki bizim çözüm süreçlerimizi uzatır ama asla Türkiye'nin istikrarlı yürüyüşünden vazgeçiremez”

“Gençler üzerinden bize algı oluşturmaya çalışanlar büyük şok yaşayacaklar”

Muhalefetin gençler üzerinden bir algı oluşturmaya çalıştığını ifade eden Hızlı, “Öyle pırıl pırıl gençlerimiz geliyor ki bu mirasa sahip çıkacak o kadar müthiş gençlerimiz var ki yumuşak karnımız gibi gösterilmeye çalışılan gençlerimiz için yapılan anketler ve algılar yanıltıcı. Gençler üzerinden bize algı oluşturmaya çalışanlar büyük şok yaşayacaklar. Bizim elimizdeki verilere göre gençlerimizde hiç onların söylediği gibi bir atmosfer yok. Bunların tamamı algıya yönelik şeyler. Biz gençlerle ilgili bir zemin oluşturuyoruz ve bu gençler bu zemine sahip çıkacaklar. Gençlerimiz kendi meselelerine, topraklarına kendi aidiyetlerine sahip çıktığını düşünüyorum. Onlar belki apolitik gibi görünüyorlar, bu konulardan uzak durmaya çalışıyorlar ama fırsat ve imkan tanındığında bu ülkeyi alıp daha ileriye götürecekler. Bunun en net örneğini de savunma sanayinde gördük. Onlar bu toprakların evlatları” diye konuştu.

Polemik yerine iş birliği vurgusu

Manisa için tüm siyasi partilerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Hızlı, “Yereldeki diğer siyasi partilerle bir polemik üzerinden değil de daha işbirlikçi siyaset üzerinden Manisa'mıza en büyük faydayı nasıl sağlayabiliriz ona bakacağız. Bu olgunluğun ve zeminin Manisa'da olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman siyasi karşılıklı açıklamalarımız olacaktır ama ben Manisa'daki il başkanlarımız ile birlikte Manisa söz konusu olduğu zaman pür dikkat bu kente odaklanacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Önce bir İzmir'in meselelerini çözsün”

İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri'ndeki kirliliğin kaynağıyla ilgili Manisa'ya yönelik açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkındaki soruyu yanıtlayan Hızlı, “Tunç Soyer'e Turgutlu Belediye başkanımız bir cevap verdi. Tunç Soyer başkanın bu yapmış olduğu çıkışın sanki bir rol çalma olduğunu düşünüyorum. İzmir'in sıkıntısı değil de Manisa'nın sıkıntısıymış gibi gösterip İzmir'deki sıkıntıları unutturmaya yönelik bir çalışma gibi geldi. Tunç Soyer'in oradan çıkıp Manisa'ya gelmesi çok olağan gelmedi. Bu konuda büyükşehir belediyemiz söz konusu olunca siyasi anlamda cevabı Ömer başkanımız verdi. Önce bir İzmir'in meselelerini çözsün de Manisa ile ilgili kısımları biz çözeriz zaten. Büyükşehir belediyemiz var. Bu Gediz havzasıyla ilgili bir eylem planı var. Gediz havzası sadece Manisa ile sınırlı değil. Zor bir konu ama mutlaka bu mesele çözülecektir” dedi.